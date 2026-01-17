VFC Plauen und VfB Auerbach fast im Gleichschritt: Was bei den Testspielen am Samstag aufgefallen ist

Plauen
Der eine Fußball-Oberligist aus dem Vogtland hat mit einem Mini-Kader 3:0 gegen den BSV Irfersgrün gewonnen. Der andere kam mit zwei neuen Gesichtern im Team zu einem 2:0 gegen den Reichenbacher FC.
Simon Schulze war kurz vor dem Abpfiff zur Stelle: Der Torhüter des VFC Plauen konnte einen Kopfball von Phillip Görz an die Latte lenken, sodass der Fußball-Oberligist im Testspiel gegen den Reichenbacher FC (Landesliga) am Samstagnachmittag letztlich mit 2:0 die Oberhand behielt. Mit diesem Resultat konnte VFC-Trainer Norman Zschach gut...
