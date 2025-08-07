VFC Plauen verabschiedet am Sonntag seinen Kult-Mannschaftsleiter

Thomas Sesselmann möchte nach 60 Jahren auf dem Fußballplatz kürzer treten. Er steht für den Verein wie kein anderer, war aber auch Trainer in Oelsnitz und Betreuer beim VfL Wolfsburg.

Mit 66 Jahren will er sich der Familie widmen und von der Stadiontribüne aus zuschauen: Thomas Sesselmann verabschiedet sich am Sonntag in den Fußball-Ruhestand. Der Kult-VFCer und Mannschaftsleiter hat Präsident Thomas Fritzlar um die Freigabe gebeten. „Es ist mir einfach zu viel geworden. Ich stehe seit 60 Jahren auf dem Fußballplatz....