VFC Plauen verpflichtet englischen Torjäger aus der Verbandsliga Hessen

Die Vogtländer haben sich für die Oberliga-Saison 2025/26 die Dienste von Klarke Greenham gesichert. Er ist der neunte Neuzugang des Vereins und im neuen Kader nicht der erste Kicker von der Insel.

Beim VFC Plauen vergeht weiterhin kaum ein Tag ohne personelle Neuigkeiten. Nachdem der Regionalliga-Absteiger am Mittwoch über den Abgang von Jakob Pieles, Jasin Jusic und Tom Fischer informiert hatte und am Donnerstag die angekündigte Vertragsverlängerung mit Torhüter Simon Schulze offiziell machte, wurde am Freitag Neuzugang Nummer 9...