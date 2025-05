VFC Plauen verpflichtet Torhüter von Energie Cottbus als siebenten Neuzugang

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Regionalliga nimmt der Kader für die neue Saison Formen an. Beim Projekt Wiederaufstieg soll auch ein Verteidiger helfen, der bisher beim FC Grimma kickte.

Der VFC Plauen hat sich für die kommende Saison in der Fußball-Oberliga die Dienste von Karl Pischon gesichert. Der Torwart wechselt vom FC Energie Cottbus ins Vogtlandstadion. Der 21-Jährige ist im Nachwuchs der Cottbuser groß geworden und hat Erfahrungen in der U-17 sowie U-19-Bundesliga gesammelt. Er gehörte in den vergangenen beiden...