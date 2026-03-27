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Louis Glaser (hier im Spiel beim SC Heiligenstadt) stellt sich mit dem VFC Plauen auf harte Gegenwehr am Samstag bei Stahl Riesa ein.
Louis Glaser (hier im Spiel beim SC Heiligenstadt) stellt sich mit dem VFC Plauen auf harte Gegenwehr am Samstag bei Stahl Riesa ein. Foto: Florian Graß
Louis Glaser (hier im Spiel beim SC Heiligenstadt) stellt sich mit dem VFC Plauen auf harte Gegenwehr am Samstag bei Stahl Riesa ein.
Louis Glaser (hier im Spiel beim SC Heiligenstadt) stellt sich mit dem VFC Plauen auf harte Gegenwehr am Samstag bei Stahl Riesa ein. Foto: Florian Graß
Plauen
VFC Plauen vorm Pokalspiel bei Stahl Riesa: „Wir wissen, dass es eklig wird“
Von Monty Gräßler
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Der Verein will nach drei Siegen in der Fußball-Oberliga nun auch im Pokal nachlegen. Louis Glaser, der sich nach zwei harten Jahren zurück gekämpft hat, spricht sogar vom DFB-Pokal.

Erste Einwechslung, erster Startelfeinsatz, erste Gelbe Karte, erstes Tor: Louis Glaser hat in den vier Oberliga-Spielen des VFC Plauen seit der Winterpause so ziemlich alles mitgenommen, was geht. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen. Es fühlt sich gerade einfach geil an, mit der Truppe Fußball zu spielen“,...
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