VFC Plauen: Warum der Sieg im Pokalspiel gegen den FC Eilenburg für den Kapitän eine blutige Angelegenheit war

Der Fußball-Oberligist aus dem Vogtland hat am Samstag den Regionalligisten ausgeschaltet. Valentin Sponer musste nach dem 2:0 in die Klinik und überraschte vorher noch mit einer Ansage.

So gut wie am Samstagnachmittag war die Stimmung im Plauener Vogtlandstadion schon lange nicht mehr. Als in der Schlussphase des Pokalspiels zwischen dem VFC Plauen und dem FC Eilenburg der Wechselgesang zwischen den Fans der Badkurve und den Zuschauern auf der Tribüne hin- und herschwappte, lag das nicht nur an der Zwei-Tore-Führung der...