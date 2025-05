VFC Plauen: Was die Zuschauer vorm Heimspiel gegen die VSG Altglienicke wissen sollten

Der Fußball-Regionalligist geht mit einer organisatorischen Neuerung im Vogtlandstadion ins Saisonfinale. Für die Fans wird das schon mal ein Vorgeschmack auf die kommende Oberliga-Saison.

Wenn der VFC Plauen in der Fußball-Regionalliga am Samstag, 13 Uhr gegen die VSG Altglienicke antritt, wird die Gegengerade im Vogtlandstadion das erste Mal in dieser Saison komplett leer bleiben. Über diese Neuerung hat der Tabellenletzte am Freitag in einer knappen Pressemitteilung informiert. „Der Eingang sowie die Kasse auf der...