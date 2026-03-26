VFC Plauen: Was sagt eigentlich der aktuelle Trainer zur Personalie Sven Köhler?

Der mögliche Wechsel des langjährigen Auerbacher Trainers zum VFC ist weiterhin in aller Munde. Dabei wollte Plauen mit der Beförderung von Norman Zschach zum Cheftrainer eigentlich für Ruhe sorgen.

Norman Zschach will sich beim VFC Plauen unabhängig von der neu entfachten Trainerdiskussion voll und ganz auf die nächsten Spiele konzentrieren. Das hat der VFC-Trainer auf Anfrage der „Freien Presse“ erklärt. „Wir haben am Sonnabend im Sachsenpokal eine wichtige Aufgabe, die wir angehen. Und dann haben wir in der Liga am Osterwochenende... Norman Zschach will sich beim VFC Plauen unabhängig von der neu entfachten Trainerdiskussion voll und ganz auf die nächsten Spiele konzentrieren. Das hat der VFC-Trainer auf Anfrage der „Freien Presse“ erklärt. „Wir haben am Sonnabend im Sachsenpokal eine wichtige Aufgabe, die wir angehen. Und dann haben wir in der Liga am Osterwochenende...