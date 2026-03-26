MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Die bisherige Bilanz von Norman Zschach (rechts) als Oberliga-Trainer des VFC Plauen kann sich sehen lassen.
Die bisherige Bilanz von Norman Zschach (rechts) als Oberliga-Trainer des VFC Plauen kann sich sehen lassen. Foto: Oliver Orgs
Die bisherige Bilanz von Norman Zschach (rechts) als Oberliga-Trainer des VFC Plauen kann sich sehen lassen.
Die bisherige Bilanz von Norman Zschach (rechts) als Oberliga-Trainer des VFC Plauen kann sich sehen lassen. Foto: Oliver Orgs
Plauen
VFC Plauen: Was sagt eigentlich der aktuelle Trainer zur Personalie Sven Köhler?
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der mögliche Wechsel des langjährigen Auerbacher Trainers zum VFC ist weiterhin in aller Munde. Dabei wollte Plauen mit der Beförderung von Norman Zschach zum Cheftrainer eigentlich für Ruhe sorgen.

Norman Zschach will sich beim VFC Plauen unabhängig von der neu entfachten Trainerdiskussion voll und ganz auf die nächsten Spiele konzentrieren. Das hat der VFC-Trainer auf Anfrage der „Freien Presse“ erklärt. „Wir haben am Sonnabend im Sachsenpokal eine wichtige Aufgabe, die wir angehen. Und dann haben wir in der Liga am Osterwochenende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.03.2026
2 min.
VFC Plauen: Wer in Rudolstadt in den Kader zurückkehrt und wer langfristig ausfallen wird
VFC-Stürmer Isaac Eichie (links) schied im Heimspiel gegen Krieschow nach nur 13 Minuten Spielzeit verletzt aus. Jetzt steht die Diagnose fest.
Der Fußball-Oberligist will seine Erfolgsserie am Sonntag in Thüringen fortsetzen. Der Trainer erklärt, wie das gehen soll und welches Personal ihm dafür zur Verfügung steht.
Monty Gräßler
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
19.03.2026
3 min.
Wird Sven Köhler Trainer beim VFC Plauen? Was an den Spekulationen dran ist
Das Foto zeigt Sven Köhler am Mittwochabend beim Heimspiel des VfB Auerbach gegen Germania Halberstadt (3:2).
Es ist gerade das heißeste Gerücht im vogtländischen Fußball. „Freie Presse“ hat beim Plauener Verein und beim aktuellen Trainer des VfB Auerbach direkt nachgefragt. Hier gibt es die Antworten.
Monty Gräßler
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel