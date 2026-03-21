VFC Plauen: Wer in Rudolstadt in den Kader zurückkehrt und wer langfristig ausfallen wird

Plauen
Der Fußball-Oberligist will seine Erfolgsserie am Sonntag in Thüringen fortsetzen. Der Trainer erklärt, wie das gehen soll und welches Personal ihm dafür zur Verfügung steht.
Der VfB Empor Glauchau und der VfB Auerbach haben es zuletzt mit 4:0- und 3:0-Auswärtssiegen vorgemacht: Kann mit dem VFC Plauen nun auch der dritte Fußball-Oberligist aus Südwestsachsen beim FC Einheit Rudolstadt jubeln? Die Antwort gibt es am Sonntag ab 14 Uhr, wenn der Tabellenneunte (24 Punkte) im Rudolstädter Stadion den Vierten (31)...
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