VFC Plauen: Werden die ersten Spieler schon vorm Spiel bei Lok Leipzig aussortiert?

Nachdem beim Schlusslicht der Fußball-Regionalliga der Trainerwechsel verpufft ist, wächst die Kritik der Vereinsspitze an der Mannschaft. In dieser Woche wurde öffentlich gegen ein Trio geschossen.

Der vorletzte Spieltag in der Fußball-Regionalliga könnte den Fans des VFC Plauen erste Erkenntnisse zu den in der Sommerpause anstehenden Personalentscheidungen liefern. Das hat Trainer Sedat Gören vor dem Gastspiel des Tabellenletzten am Samstag, 16.15 Uhr beim Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig (live im MDR) angedeutet. Auf Nachfrage der...