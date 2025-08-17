VFC Plauen: Wie aus einer zähen ersten Halbzeit am Ende noch ein Zehnerpack im Fußball-Sachsenpokal wurde

Der Oberligist ist bei Lok Glauchau-Niederlungwitz seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Der Trainer sah dabei die erhoffte Reaktion nach der jüngsten Heimniederlage und einen heimlichen Matchwinner.

Mit sechs Toren in der letzten halben Stunde hat der VFC Plauen am Sonntag sein Auswärtsspiel im Fußball-Sachsenpokal zu einer klaren Angelegenheit gemacht. Der Oberligist zog am Ende mit einem 10:0-Erfolg beim Kreisoberligisten SV Lok Glauchau-Niederlungwitz standesgemäß in die nächste Runde ein und tankte so ein Stück weit auch... Mit sechs Toren in der letzten halben Stunde hat der VFC Plauen am Sonntag sein Auswärtsspiel im Fußball-Sachsenpokal zu einer klaren Angelegenheit gemacht. Der Oberligist zog am Ende mit einem 10:0-Erfolg beim Kreisoberligisten SV Lok Glauchau-Niederlungwitz standesgemäß in die nächste Runde ein und tankte so ein Stück weit auch...