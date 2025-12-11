VFC Plauen: Wie sich der Präsident nach der Wiederwahl zum Thema Regionalliga äußert

Plauen
Thomas Fritzlar geht beim Fußball-Oberligisten in seine dritte Amtszeit. Wie er die aktuelle Situation bewertet, bei welchem Thema er genau hinschauen will und wofür es eine freiwillige Umlage braucht.
Der VFC Plauen setzt an der Vereinsspitze auf Kontinuität: Bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Oberligisten sind vor wenigen Tagen mit Thomas Fritzlar, Norman Zschach, Lennart Schorch und Petra Dick vier der bisherigen fünf Vorstandsmitglieder wiedergewählt worden. Da Eric Holtschke aus persönlichen Gründen nicht für eine Wiederwahl...
