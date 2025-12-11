MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lennart Schorch, Petra Dick, Norman Zschach und Thomas Fritzlar (von links nach rechts) bilden für die nächsten drei Jahre den Vorstand des VFC Plauen.
Lennart Schorch, Petra Dick, Norman Zschach und Thomas Fritzlar (von links nach rechts) bilden für die nächsten drei Jahre den Vorstand des VFC Plauen. Bild: VFC Plauen
Lennart Schorch, Petra Dick, Norman Zschach und Thomas Fritzlar (von links nach rechts) bilden für die nächsten drei Jahre den Vorstand des VFC Plauen.
Lennart Schorch, Petra Dick, Norman Zschach und Thomas Fritzlar (von links nach rechts) bilden für die nächsten drei Jahre den Vorstand des VFC Plauen. Bild: VFC Plauen
Plauen
VFC Plauen: Wie sich der Präsident nach der Wiederwahl zum Thema Regionalliga äußert
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thomas Fritzlar geht beim Fußball-Oberligisten in seine dritte Amtszeit. Wie er die aktuelle Situation bewertet, bei welchem Thema er genau hinschauen will und wofür es eine freiwillige Umlage braucht.

Der VFC Plauen setzt an der Vereinsspitze auf Kontinuität: Bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Oberligisten sind vor wenigen Tagen mit Thomas Fritzlar, Norman Zschach, Lennart Schorch und Petra Dick vier der bisherigen fünf Vorstandsmitglieder wiedergewählt worden. Da Eric Holtschke aus persönlichen Gründen nicht für eine Wiederwahl...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
25.11.2025
2 min.
700 Kilometer umsonst im Bus: Junioren des VFC Plauen erfahren von Spielabsage erst in Berlin
Norman Zschach, Trainer der A-Junioren des VFC Plauen.
Nicht nur der Trainer ist verärgert über einen eigentlich unglaublichen Sachverhalt. Dass es auch anders geht, zeigten die Plauener vergangene Woche im Männerbereich.
Karsten Repert
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
04.12.2025
3 min.
VFC Plauen: Nach durchwachsener Hinrunde wird es auch in der Winterpause Bewegung im Kader geben
Matheus Beal (am Ball) hat in dieser Oberliga-Saison noch keine Minute verpasst. Er gehört zu den Neuverpflichtungen, die beim VFC Plauen eingeschlagen haben.
Trainer Sedat Gören hat in dieser Woche von drei bis vier möglichen Wechseln gesprochen. Zunächst hofft der Fußball-Oberligist darauf, dass am Samstag gespielt werden kann und ein Heimsieg gelingt.
Monty Gräßler
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
Mehr Artikel