Der Plauener Torschütze Matheus Beal (rechts) tanzt in dieser Szene aus dem Heimspiel am Samstag den Bischofswerdaer Tony Reh (links) aus. Bild: Oliver Orgs
Der Plauener Torschütze Matheus Beal (rechts) tanzt in dieser Szene aus dem Heimspiel am Samstag den Bischofswerdaer Tony Reh (links) aus. Bild: Oliver Orgs
Plauen
VFC Plauen zittert sich nach Tor des Ersatz-Kapitäns zum Heimsieg gegen Bischofswerda
Von Monty Gräßler
Nach der zweiwöchigen Zwangspause haben sich die Vogtländer in der Fußball-Oberliga schwer getan. Für den Trainer und auch für den Mann des Tages zählten am Samstag allein die drei Punkte.

Der VFC Plauen hat die Hinrunde der Fußball-Oberliga am Samstag mit seinem dritten Heimsieg abgeschlossen. Beim 1:0 gegen den Bischofswerdaer FV mussten die knapp 400 Zuschauer im Vogtlandstadion aber bis zum Abpfiff um die drei Punkte zittern. Die Gäste berannten in der Schlussphase förmlich das Plauener Tor und hatten unter anderem durch...
