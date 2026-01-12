MENÜ
  • Viele Emotionen und viele Tore: Leubnitz und Wacker komplettieren die Endrunde beim Hallenpokal der „Freien Presse“

Hatten am Sonntag jede Menge Grund für gute Laune: Die Leubnitzer Fans.
Hatten am Sonntag jede Menge Grund für gute Laune: Die Leubnitzer Fans. Bild: Oliver Orgs
Hatten am Sonntag jede Menge Grund für gute Laune: Die Leubnitzer Fans.
Hatten am Sonntag jede Menge Grund für gute Laune: Die Leubnitzer Fans. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Viele Emotionen und viele Tore: Leubnitz und Wacker komplettieren die Endrunde beim Hallenpokal der „Freien Presse“
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Leubnitzer SV und Wacker Plauen zogen am Sonntag vor 609 Zuschauern in der Einheit-Arena als letzte beiden Teams ins Finalturnier ein. Wie der Verband die Sportstättenwahl begründet.

Wieder ist es keinem der Außenseiter gelungen, in die Endrunde des Hallenpokals der „Freien Presse“ einzuziehen. Am Sonntag setzten sich mit dem Leubnitzer SV und Wacker Plauen die wahrscheinlich auf dem Parkett erfahrensten Mannschaften durch. Das tat der Spannung in der letzten der vier Zwischenrunden aber keinen Abbruch. Denn die 609...
