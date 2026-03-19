Vier Eintracht-Boxer aus Klingenthal kämpfen sich ins Finale vor

Bei der diesjährigen Sachsenmeisterschaft im Nachwuchsbereich in Roßwein haben sich die Faustkämpfer aus dem Wintersportort mehr als achtbar geschlagen. Ohne Medaille fuhr keiner nach Hause.

Vier Boxer des VSV Eintracht Klingenthal haben es bei den sächsischen Meisterschaften ins Finale geschafft. Einer kam zudem kampflos zum Titel. Dreimal Gold und zweimal Silber nahmen die Vogtländer mit nach Hause. Vier Boxer des VSV Eintracht Klingenthal haben es bei den sächsischen Meisterschaften ins Finale geschafft. Einer kam zudem kampflos zum Titel. Dreimal Gold und zweimal Silber nahmen die Vogtländer mit nach Hause.