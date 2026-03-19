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Die Klingenthaler Delegation: (von links) Trainer Thomas Funke, Nele Schlosser, Nils Bernhardt, Ron Lesser, Trainer Lutz Wollner, Cody Engelke und Trainer Philipp Funke.
Die Klingenthaler Delegation: (von links) Trainer Thomas Funke, Nele Schlosser, Nils Bernhardt, Ron Lesser, Trainer Lutz Wollner, Cody Engelke und Trainer Philipp Funke. Foto: Verein
Die Klingenthaler Delegation: (von links) Trainer Thomas Funke, Nele Schlosser, Nils Bernhardt, Ron Lesser, Trainer Lutz Wollner, Cody Engelke und Trainer Philipp Funke.
Die Klingenthaler Delegation: (von links) Trainer Thomas Funke, Nele Schlosser, Nils Bernhardt, Ron Lesser, Trainer Lutz Wollner, Cody Engelke und Trainer Philipp Funke. Foto: Verein
Oberes Vogtland
Vier Eintracht-Boxer aus Klingenthal kämpfen sich ins Finale vor
Von Thomas Funke
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Bei der diesjährigen Sachsenmeisterschaft im Nachwuchsbereich in Roßwein haben sich die Faustkämpfer aus dem Wintersportort mehr als achtbar geschlagen. Ohne Medaille fuhr keiner nach Hause.

Vier Boxer des VSV Eintracht Klingenthal haben es bei den sächsischen Meisterschaften ins Finale geschafft. Einer kam zudem kampflos zum Titel. Dreimal Gold und zweimal Silber nahmen die Vogtländer mit nach Hause.
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