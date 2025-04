Viertelfinale im Fußball-Vogtlandpokal: Schöneck muss zum Top-Team der Kreisliga – Rodewisch ist noch im Doppelpack dabei

Am Donnerstag ab 15 Uhr werden die vier Halbfinalisten ermittelt. In Plauen steigt die Wiederauflage des Endspiels von 2019: Fortuna erwartet die SG Rotschau.

In den am Donnerstag um 15 Uhr ausgetragenen Viertelfinals des Fußball-Kreispokals treffen sich Mannschaften, die in der Mehrzahl ihre Erwartungen in dieser Saison erfüllt haben und teils sogar vor einem baldigen Klassenwechsel nach oben stehen.