Vogtländer ist Gewichtheber des Jahres – Promi-Status möchte er aber nicht

Europameister, Top 10 zur WM und im eigenen Land zum Besten gekürt: Für Raphael Friedrich lief 2025 beeindruckend. Nun steigt der Druck, denn in weniger als einem Jahr geht es mit der Olympia-Qualifikation los.

Es ist mehr oder weniger eine Ehrensache gewesen, dass sich Gewichtheber Raphael Friedrich von der TSG Rodewisch am Wochenende den Deutschen Meistertitel in der Gewichtsklasse bis 94 kg verdient hat. In Böbingen brachte er 155 Kilo im Reißen, 180 im Stoßen und 335 im Olympischen Zweikampf auf die Wettkampfbühne – und musste sich dafür nicht...