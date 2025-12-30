MENÜ
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Organisator Peter Luban.
Das U-14-Team des SK König Plauen: (von links) Trainer Christoph Natsidis, Antonius Akladius, Luca Drechsler, Niklas Wiediker, Frida Winkler, Hoang Long Phung, Theo Winkler und DM-Organisator Peter Luban. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Vogtländer nutzen Deutsche Schachmeisterschaft als Trainingslager
Von Steffen Bandt
Das U-14-Team des SK König Plauen landete beim Heimchampionat auf dem letzten Platz, schlug sich aber dennoch achtbar. Besser lief es andernorts für zwei weitere Teams des Vereins.

Auch in diesem Jahr wurden zwischen Weihnachten und Silvester die Deutschen Mannschaftsmeister des Nachwuchses im Schach ermittelt. Der SK König Plauen, mittlerweile Stammgast bei diesem letzten Höhepunkt des Wettkampfjahres, war mit drei Teams dabei. Und eines davon hatte sogar Heimvorteil, denn gespielt wurde in der Plauener Jugendherberge...
