Vogtländer räumen in Belgien ab

Tim Tröger aus Plauen griff beim zweiten Lauf zur Deutschen Kart-Meisterschaft (DKM), der im belgischen Genk stattfand, erstmals in diesem Jahr in dieses Championat ein. In der Schaltkart-Klasse KZ 2 beendete Tim Tröger seine beiden Vorläufe auf den Plätzen eins und vier. In den zwei Hauptrennen sah er die Zielflagge jeweils als...