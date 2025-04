Vogtländisches Mädchenfußballteam im Sachsenpokalfinale: Gelingt nach dem Sieg gegen Aue jetzt die nächste Überraschung gegen RB Leipzig?

Die SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach hätte um ein Haar mit zwei Teams im Endspiel des Landesturniers gestanden. Die C-Juniorinnen schieden jedoch aus. Für die B-Jugend geht es am Donnerstag um alles.

Die B-Juniorinnen der SpG Neustadt//Jößnitz/Erlbach stehen am Donnerstag um 12 Uhr im Sachsenpokalfinale in Kamenz RB Leipzig gegenüber. Für einige Vogtländerinnen wird es bereits das zweite Endspiel in diesem Wettbewerb sein. Vor zwei Jahren erlebten sie noch als C-Juniorinnen einen unvergesslichen Moment, als sie in ihrer ersten Saison als...