Vogtland-Gewichtheber vor Bundesliga-Saisonstart mit großen Veränderungen konfrontiert

Plauen
Das Team aus Rodewischer und Plauener Athleten bestreitet seinen Auftakt am Samstag zu Hause gegen Eibau. Einschneidend sind dabei nicht nur personelle Entwicklungen. Die ganze Liga ist neu strukturiert.
Nach einer sehr erfolgreichen letzten Saison, die fast mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga geendet hätte, starten die Gewichtheber des Athletenteams Vogtland am Samstag (16 Uhr) mit einem Heimkampf gegen die SG Fortschritt Eibau in die 2. Liga – nachdem der ursprüngliche Auftakt auf März 2026 verschoben wurde.
