Vogtlandlauf: Die K3-Vorjahressiegerin überquert wieder als Erste die Ziellinie

Der VSC Klingenthal hat mit dem 20. Vogtlandlauf am Samstag die zweite Etappe seiner K3-Wettkampfserie über die Bühne gebracht. Bei den Frauen überragte einmal mehr Susann Weigert vom VfB Lengenfeld.

Drei Wochen nach dem Start in die diesjährige, insgesamt dritten Auflage der „Klingenthaler 3“ mit dem Aschberglauf ging der VSC Klingenthal am Samstag in die nächste Etappe der Wettkampfserie. 156 Sportler zog es zum Vogtlandlauf in die Arena. „Damit können wir leben“, sagt VSC-Geschäftsführer Alexander Ziron, der allerdings bei...