Vogtlandliga-Spiele

1. FC Wacker Plauen - VfB Schöneck 1:0 (1:0): Die Überraschung des Spieltages schlechthin: Nach Wackers Führung in der 2. Minute rannten ersatzgeschwächte Schönecker 88 Minuten vergebens an, doch der Kasten von Wacker-Torwart Schmidt blieb sauber. Es war Schönecks erste Saisonniederlage. Wacker zieht so am Kontrahenten vorbei auf den 2....