Vogtlandliga und Vogtlandklasse: Der Countdown zum Jahresende beginnt

Plauen
Viele Chancen gibt es für die Kreisfußballer der Region nicht mehr, um vor dem Winterschlaf noch einen guten Platz in der Tabelle einzunehmen. Welche Duelle jetzt entscheiden.
Wer überwintert in der Fußball-Vogtlandliga als erster Verfolger des BC Erlbach? Eine Antwort darauf gibt es beim „FSV-Treffen“ in Ellefeld. Die Hausherren, als starker Neuling und Tabellenvierter, erwarten den Zweiten aus Treuen. Es ist das Aufeinandertreffen der beiden besten Offensivreihen. Die Gäste „ballerten“ bisher am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.