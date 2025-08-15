Vogtlandmeisterschaften über zehn Kilometer in Lengenfeld: Wieso einige Teilnehmer nicht starteten

Reichenbach
Insgesamt 26 Laufbegeisterte haben sich am Mittwochabend den 25 Stadion-Runden gestellt. Dabei überzeugte auch ein Neuling.
Der Sommer ist zurück und für viele Vogtländer bedeutet das nach Feierabend: Ab in den Garten oder ans Wasser! Nicht für 26 Laufsportler, die am Mittwochabend im Stadion des VfB Lengenfeld die Vogtlandmeister über zehn Kilometer ermitteln wollten.
