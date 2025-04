Vogtlandturnen in Falkenstein: Vom BMX-Rad aufs Seitpferd

60 Turnerinnen und Turner sind in Falkenstein an die Geräte gegangen. Für einige der Jüngsten war es der erste Wettkampf überhaupt.

Beim Vogtlandturnen sind am vergangenen Samstag die besten Turnerinnen und Turner aus dem Kreis im Wettkampf gegeneinander angetreten - mit dem Ziel vor Augen, die Qualifikation für die Bezirksmeisterschaft zu schaffen. Angetreten sind in Summe 60 Aktive in Pflicht und Kür aus vier Vereinen. Neben den Gastgebern vom TV 1840 Falkenstein waren...