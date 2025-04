Vogut-11 der Woche: Aus dem Fußballerruhestand direkt ins Topteam

Die dieswöchige Auswahl kommt zusammen auf irrsinnige 18 Tore. Wieder haben über 800 Vogtländer für ihre Lieblingsspieler abgestimmt, die diesmal überwiegend aus den beiden Kreisligen kommen.

Gleich sechs Fußballer aus den beiden vogtländischen Kreisligen haben sich am vergangenen Wochenende in den Fokus der Zuschauer und Fans gespielt. Sieben Spieler, die die meisten der 803 Stimmen bekommen haben, feiern ihr Debüt in der Vogut-11 der Woche, die wie immer auf der Internetplattform vogut.de zu Abstimmung stand. Drei Spieler...