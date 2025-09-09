Vogut-Elf der Woche mit 640 Stimmen gewählt: Dirigenten, Veteranen und Torjäger

Plauen
Auch an diesem Wochenende wurde auf der Internetplattform wieder fleißig abgestimmt. Wer sind dieses Mal die beliebtesten Kicker des Vogtlandes?
In den vogtländischen Ligen wurde am Wochenende wieder fleißig Fußball gespielt. Die besten Kicker des Spieltags wurden auf der Plattform vogut.de gewählt. 640 Stimmen wurden dabei abgegeben.
