Regionale Nachrichten und News
Plauen
Vogut-Elf der Woche: Vom Keeper, der zwei Elfmeter hält bis zum vierfachen Torschützen
Von Thomas Gräf
631 Nutzer der Internetplattform für regionalen Fußball haben die elf besten Spieler des vergangenen Wochenendes gewählt.

Auch am vergangenen Wochenende wurde wieder eine Vogut-Elf der Woche mit den besten Akteuren des vergangenen Spieltages gewählt. 631 Stimmen sind diesmal von den Nutzern der Internetplattform für den regionalen Fußball abgegeben worden. So sieht das Team der besten Kicker der Woche aus.
