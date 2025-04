Volleyball: Am Samstag Heimspieltag für Schönecker Bezirksligafrauen

Ab 14 Uhr heißen die Kontrahenten am heimischen Netz Ebersdorf und Limbach-Oberfrohna.

Ihren vorletzten Heimspieltag in dieser Saison absolvieren die Bezirksliga-Volleyballerinnen des VfB Schöneck am kommenden Wochenende. Am Samstag ab 14 Uhr stehen die Mädels von Spielertrainerin Tina Stapelfeldt in der dortigen Schulturnhalle zunächst dem TuS Ebersdorf und dann den L.O. Volleys aus Limbach-Oberfrohna gegenüber. Ebersdorf liegt...