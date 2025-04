Volleyball-Bezirksliga: Auerbach muss sich Oelsnitz geschlagen geben, Oberreichenbach besiegt den Tabellenführer

Hinter den Männermannschaften der Region liegen spannende Doppelheimspieltage. Sowohl der VSV Fortuna Göltzschtal, als auch die WSG machten tolle Spiele.

Das Derby zwischen dem VSV Fortuna Göltzschtal und dem VSV Oelsnitz II in der Volleyball-Bezirksliga am Samstag hatte es in sich. Den Auerbachern fehlte trotz großem Kampfgeist in der ersten Partie ihres Doppelheimspieltags das Quäntchen Glück und sie verloren mit 1:3 (22:25, 31:33, 25:21, 24:26). Die Obervogtländer (Platz 3) sind Fortuna mit...