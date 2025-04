Volleyball-Bezirksliga: Schöneckerinnen gehen leer aus

Beim Nachholer in Limbach-Oberfrohna konnten die Vogtländerinnen nur die Anfangsphase ausgeglichen gestalten.

Kein Satzgewinn ist den Schönecker Volleyballerinnen nach einer sechswöchigen Spielpause im Nachholspiel der Bezirksliga bei den L.O. Volleys in Limbach-Oberfrohna gelungen. So stand am Ende eine klare 0:3-Niederlage zu Buche. Im ersten Satz spielte der VfB lange gleichwertig, aber fehlender Druck bei den Aufgaben und zu wenig Gegenwehr im Block...