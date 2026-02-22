MENÜ
Das starke Comeback von VSV-Akteur Paul König (rechts) wurde nicht von einem Sieg gekrönt.
Das starke Comeback von VSV-Akteur Paul König (rechts) wurde nicht von einem Sieg gekrönt. Bild: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
Volleyball: Dem VSV Oelsnitz geht ausgerechnet beim Matchball das Glück aus
Von Thomas Gräf
2:0 hatten die Vogtländer am Samstagabend in Plauen im Regionalligaspiel gegen den GSVE Delitzsch II geführt. Nur noch ein Zähler fehlte. Doch plötzlich lief nichts mehr, wie es sollte...

Einigermaßen ratlos ließen die Oelsnitzer VSV-Volleyballer am Samstagabend 200 Zuschauer in der Plauener Helbighalle zurück. Was war da eigentlich gerade passiert? Mit 25:22 und 25:19 hatte die Gastgeber gegen den GSVE Delitzsch II die ersten beiden Sätze gewonnen, im dritten gab es Matchball für den VSV. Die Zuschauer standen schon, um die...
