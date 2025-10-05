Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christian Böhm (links) punktet hier für den VSV Oelsnitz, der Block der Gäste ist chancenlos.
Christian Böhm (links) punktet hier für den VSV Oelsnitz, der Block der Gäste ist chancenlos. Bild: Oliver Orgs
Christian Böhm (links) punktet hier für den VSV Oelsnitz, der Block der Gäste ist chancenlos.
Christian Böhm (links) punktet hier für den VSV Oelsnitz, der Block der Gäste ist chancenlos. Bild: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
Volleyball: Erstes Regionalligaspiel des VSV Oelsnitz in Plauen – Nach 70 Minuten ist alles vorbei
Von Thomas Gräf
Die sogenannten „Youngstars“ aus Thüringen waren nur im ersten Satz ein ernsthafter Gegner, die Gastgeber siegten ungefährdet mit 3:0. Warum die lautstarken VSV-Fans selbst zwei Busfahrer staunen ließen...

Das erste Spiel der Oelsnitzer VSV-Volleyballer in der Plauener Helbighalle war eher unspektakulär. Vor 250 Zuschauern hatten die Gastgeber – sie haben wegen der Bauarbeiten in der heimischen Arena diese Saison nur Auswärtsspiele – speziell in den Sätzen 2 und 3 leichtes Spiel mit dem Talentschuppen des Thüringer Volleyballverbandes und...
Mehr Artikel