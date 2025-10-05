Volleyball: Erstes Regionalligaspiel des VSV Oelsnitz in Plauen – Nach 70 Minuten ist alles vorbei

Die sogenannten „Youngstars“ aus Thüringen waren nur im ersten Satz ein ernsthafter Gegner, die Gastgeber siegten ungefährdet mit 3:0. Warum die lautstarken VSV-Fans selbst zwei Busfahrer staunen ließen...

Das erste Spiel der Oelsnitzer VSV-Volleyballer in der Plauener Helbighalle war eher unspektakulär. Vor 250 Zuschauern hatten die Gastgeber – sie haben wegen der Bauarbeiten in der heimischen Arena diese Saison nur Auswärtsspiele – speziell in den Sätzen 2 und 3 leichtes Spiel mit dem Talentschuppen des Thüringer Volleyballverbandes und...