Volleyball: Nach 1:0-Führung geht beim VSV Oelsnitz gar nichts mehr

Oberes Vogtland
Ohne Punkte fuhren die vogtländischen Regionalligavolleyballer am Samstag aus Leipzig wieder nach Hause. Ein unerklärlicher Leistungseinbruch machte zeitig alle Hoffnungen zunichte.
Die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz haben am Samstagnachmittag trotz einer 1:0-Führung in Leipzig bei der zweiten Mannschaft der LE Volleys noch 1:3 verloren. Damit rutschen sie auf Platz 8 ab. Mit 25:20 hatten die Oelsnitzer den ersten Spielabschnitt gewonnen, bevor ein unerklärlicher Leistungseinbruch alle Hoffnungen auf einen...
