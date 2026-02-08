MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Volleyball: Nach 1:0-Führung geht beim VSV Oelsnitz gar nichts mehr
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ohne Punkte fuhren die vogtländischen Regionalligavolleyballer am Samstag aus Leipzig wieder nach Hause. Ein unerklärlicher Leistungseinbruch machte zeitig alle Hoffnungen zunichte.

Die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz haben am Samstagnachmittag trotz einer 1:0-Führung in Leipzig bei der zweiten Mannschaft der LE Volleys noch 1:3 verloren. Damit rutschen sie auf Platz 8 ab. Mit 25:20 hatten die Oelsnitzer den ersten Spielabschnitt gewonnen, bevor ein unerklärlicher Leistungseinbruch alle Hoffnungen auf einen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
07.02.2026
3 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Update
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
19.01.2026
1 min.
Mit Vollgas ins neue Jahr: Volleyballer des VSV Oelsnitz mit zweitem Sieg im zweiten Spiel
Die Oelsnitzer Volleyballer haben auch ihr zweites Spiel im neuen ahr gewonnen.
Nach dem 3:1 zum Jahresauftakt in Gotha haben die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag das nächste Auswärtsspiel gewonnen.
Thomas Gräf
13:22 Uhr
3 min.
Pausaer Heimatverein ist mit einem vollen Programmkalender und einem großen Vorhaben ins Jahr 2026 gestartet
Katrin Löwe im Malzhof mit Garten. Im Hintergrund der Malzkeller.
Dass es in ihrer Stadt Konzerte, Ausstellungen, Vorträge, einen Weinabend und ein Open Air gibt, verdanken die Pausaer dem Heimatverein. Damit das auch in Zukunft so bleibt, braucht er nun selbst Unterstützung.
Simone Zeh
26.01.2026
1 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz kassiert erste Niederlage im Jahr 2026
Symbolfoto: Pixabay
0:3 hieß es für die Vogtländer am Samstagabend im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten USV TU Dresden. In 14 Tagen muss man zum vierten Mal in Folge reisen.
Thomas Gräf
13:32 Uhr
4 min.
Hochwasser in Portugal, Spanien und Marokko
Zehntausende Helfer sind in Portugal und Spanien seit Wochen gegen die Folgen einer ganzen Serie schwerer Winterstürme im Einsatz.
Nach heftigen Unwettern zeigt sich mal kurz wieder die Sonne. Trotzdem bleiben viele Regionen überflutet und das Risiko für Erdrutsche ist hoch. Und weiterer Regen soll kommen.
Johannes Sadek und Jan-Uwe Ronneburger, dpa
Mehr Artikel