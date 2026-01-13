Volleyball: Oberlosaerinnen starten perfekt in die Rückrunde

Plauen
Eine klare Angelegenheit wurde das Auswärtsspiel am Wochenende in Engelsdorf für das Regionalligateam aus dem Vogtland. Was das für die Tabelle bedeutet.
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa beginnen das neue Jahr vorerst auf einem Medaillenplatz. Zu verdanken hat das die Mannschaft von Trainer Lutz Gushurst ihrer eigenen Leistung am vergangenen Wochenende sowie den Ergebnissen der Konkurrenz. Weil sich Oberlosa souverän 3:0 beim SV Lok Engelsdorf durch setzte und Freital parallel...
