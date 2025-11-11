Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Oberlosaer Volleyballerinnen nach dem Gewinn des ersten Satzes. Gefeiert wurde auch nach Spielende.
Die Oberlosaer Volleyballerinnen nach dem Gewinn des ersten Satzes. Gefeiert wurde auch nach Spielende. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Volleyball-Regionalliga: Frauen des SV 04 Oberlosa nach Arbeitssieg Tabellenzweiter
Von Gunar Rus
Mit 3:0 haben sich die Vogtländerinnen gegen den SV Lok Engelsdorf durchgesetzt. Aber trotz des klaren Ergebnisses mussten sie dafür eine Menge tun.

Den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa ist am Samstag gegen das Team des SV Lok Engelsdorf die Revanche für zwei schmerzhafte Niederlagen in der Vorsaison geglückt. Nach dem 3:0 (26:24, 25:18, 25:22) klettern die Schwarz-Gelben in der Tabelle auf den 2. Platz.
