Volleyball-Regionalliga: Frauen des SV 04 Oberlosa nach Arbeitssieg Tabellenzweiter

Plauen
Mit 3:0 haben sich die Vogtländerinnen gegen den SV Lok Engelsdorf durchgesetzt. Aber trotz des klaren Ergebnisses mussten sie dafür eine Menge tun.
Den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa ist am Samstag gegen das Team des SV Lok Engelsdorf die Revanche für zwei schmerzhafte Niederlagen in der Vorsaison geglückt. Nach dem 3:0 (26:24, 25:18, 25:22) klettern die Schwarz-Gelben in der Tabelle auf den 2. Platz.
