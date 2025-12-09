Volleyball-Regionalliga: Frauen des SV 04 Oberlosa verlieren knapp gegen starke Dresdnerinnen

In einem spannenden Vergleich über fünf Sätze hatten die Vogtländerinnen mit 2:3 das Nachsehen, bleiben aber auf dem 2. Tabellenplatz.

Zur besten Adventszeit am Sonntag um 14 Uhr sind die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa in das Kräftemessen mit Drittliga-Absteiger VC Olympia Dresden II gegangen. Im jungen, aber dennoch wettkampferfahrenen Team aus der Landeshauptstadt agierte die zum VC Olympia delegierte Oberlosaerin Helena Leicht als Zuspielerin und...