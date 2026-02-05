Volleyball-Regionalliga: Frauen des SV 04 Oberlosa werden von starken Görlitzerinnen überrascht

Plauen
Das Team von Trainer Lutz Gushurst musste die zweite deutliche Niederlage in Folge quittieren. Gegen CVJM Görlitz lief von Beginn an nicht viel zusammen.
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa haben im Heimspiel gegen CVJM Görlitz eine 1:3 (17:25; 20:25; 25:17; 23:25)-Niederlage hinnehmen müssen. Und die war, obwohl man als Favorit ins Spiel gegangen war, durchaus verdient. Vom Anpfiff weg lief für die Gastgeberinnen nicht viel zusammen, die gegen die druckvollen Aufschläge der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.