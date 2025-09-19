Volleyball-Regionalliga: Neustart mit neuen Gesichtern für den SV 04 Oberlosa

Mit einem Heimspiel gegen das SWE Volley Team II aus Erfurt beginnt für die Vogtländerinnen die vierte Saison in Deutschlands vierthöchster Spielklasse. Zwei neue Spielerinnen und ein neuer Co-Trainer wurden begrüßt.

Für die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa geht es am Samstag endlich wieder los. Um 15 Uhr wird in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle das Match gegen das SWE Volley-Team II angepfiffen. Mit den Erfurterinnen gastiert ein junges, aber dennoch sehr wettkampferprobtes Team in Plauen. In der vergangenen Saison setzte es für die...