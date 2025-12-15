Volleyball-Regionalliga: Oberlosa beim starken Neuling überfordert

Unter den Augen von 300 Fans in der Halle sowie zahlreichen Beobachtern des MDR-Livestreams hatten die Frauen des SV 04 beim 1. Sonneberger VC mit 1:3 das Nachsehen. Eine 17-Jährige stach im Team der Gäste heraus.

Für die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa hat der Spielplan das erwartet schwere Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger 1. Sonneberger VC bereit gehalten. Am Ende stand eine verdiente 1:3 (20:25; 19:25; 25:23; 17:25)-Niederlage zu Buche. Der MDR war wie versprochen mit einem achtköpfigen Team vor Ort, pünktlich ging der... Für die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa hat der Spielplan das erwartet schwere Auswärtsspiel beim starken Aufsteiger 1. Sonneberger VC bereit gehalten. Am Ende stand eine verdiente 1:3 (20:25; 19:25; 25:23; 17:25)-Niederlage zu Buche. Der MDR war wie versprochen mit einem achtköpfigen Team vor Ort, pünktlich ging der...