Volleyball-Regionalliga: Oberlosa jubelt wieder auswärts

Eine Woche nach dem Tiebreak-Sieg in Markkleeberg hat der SV 04 auch beim TSV Leipzig 76 gewonnen. Nach drei engen Sätzen stand ein glatter 3:0-Erfolg für die Vogtländerinnen zu Buche.

In der Volleyball-Regionalliga kommen die Frauen des SV 04 Oberlosa immer besser in Tritt. Eine Woche nach dem Tiebreak-Sieg in Markkleeberg setzte sich das Team von Trainer Lutz Gushurst am Sonntag beim TSV Leipzig 76 am Ende klar mit 3:0 (25:23; 25:22; 25:23) durch. In der Tabelle zogen die Vogtländerinnen damit am Gastgeber vorbei und stehen...