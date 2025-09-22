Volleyball-Regionalliga: Oberlosaerinnen bezwingen den Angstgegner

Mit einem 3:1-Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft des SWE Volley-Teams aus Erfurt sind die Vogtländerinnen in die neue Saison gestartet. Dabei ging der erste Durchgang noch an das Gästeteam.

Nach zehnwöchiger Vorbereitung sind die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa am Samstagnachmittag mit einem 3:1-Heimsieg (-16; 13; 23; 13) gegen die Zweite des SWE Volley-Teams Erfurt erfolgreich in die neue Saison gestartet.