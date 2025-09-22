Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Plauen
Volleyball-Regionalliga: Oberlosaerinnen bezwingen den Angstgegner
Von Gunar Rus
Mit einem 3:1-Heimerfolg gegen die zweite Mannschaft des SWE Volley-Teams aus Erfurt sind die Vogtländerinnen in die neue Saison gestartet. Dabei ging der erste Durchgang noch an das Gästeteam.

Nach zehnwöchiger Vorbereitung sind die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa am Samstagnachmittag mit einem 3:1-Heimsieg (-16; 13; 23; 13) gegen die Zweite des SWE Volley-Teams Erfurt erfolgreich in die neue Saison gestartet.
