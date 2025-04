Volleyball-Regionalliga: Strahlende Gesichter beim SV 04 Oberlosa zum Saisonfinale

Mit einem 3:1-Heimerfolg gegen die Neuseenland-Volleys aus Markkleeberg haben die Vogtländerinnen einen der Konkurrenten um Rang 5 auf Distanz gehalten. Nach Spielschluss war feiern angesagt.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa haben einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert. Zu abendlicher Stunde am Samstagabend gelang es ihnen, in der Kurt-Helbig-Sporthalle, im letzten Meisterschaftsspiel Verfolger Neuseenland-Volleys Markkleeberg mit einem klaren 3:1-Sieg (18:25; 25:16; 25:23; 25:13) auf Distanz zu halten. So...