Volleyball-Regionalliga: SV 04 Oberlosa beißt sich oben fest

Plauen
Das war ein hartes Stück Arbeit: Beim 3:1-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht L.E. Volleys II lief bei den Vogtländerinnen nicht alles rund.
In der Volleyball-Regionalliga sind die Frauen des SV 04 Oberlosa am Samstagabend ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen Schlusslicht L.E. Volleys II setzten sie sich in der Kurt-Helbig-Sporthalle in dem wie erwartet schweren Kampfspiel mit 3:1 (21:25; 25:22; 25:20; 25:23) durch und bleiben Tabellenzweiter hinter dem VC Olympia Dresden II.
