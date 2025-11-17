Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Paula Rohleder (rechts, hier im Heimspiel gegen Engelsdorf) wurde am Samstag zur besten Spielerin gekürt.
Paula Rohleder (rechts, hier im Heimspiel gegen Engelsdorf) wurde am Samstag zur besten Spielerin gekürt. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Volleyball-Regionalliga: SV 04 Oberlosa beißt sich oben fest
Von Gunar Rus
Das war ein hartes Stück Arbeit: Beim 3:1-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht L.E. Volleys II lief bei den Vogtländerinnen nicht alles rund.

In der Volleyball-Regionalliga sind die Frauen des SV 04 Oberlosa am Samstagabend ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen Schlusslicht L.E. Volleys II setzten sie sich in der Kurt-Helbig-Sporthalle in dem wie erwartet schweren Kampfspiel mit 3:1 (21:25; 25:22; 25:20; 25:23) durch und bleiben Tabellenzweiter hinter dem VC Olympia Dresden II.
