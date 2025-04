Volleyball-Regionalliga: SV 04 Oberlosa empfängt das Schlusslicht

Der 5. Platz ist noch drin für die Schwarz-Gelben aus Plauen. Das Heimspiel gegen den Geraer VC findet diesmal nicht in der Helbig-Sporthalle statt.

Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa erwarten am 18. Spieltag (Samstag, 19 Uhr, in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in der Uferstraße in Plauen) mit dem Tabellenletzten Geraer Volleyballclub eine vermeintlich leichte Aufgabe. Doch Vorsicht ist geboten, denn Gera hat praktisch nichts mehr zu verlieren und kann frei aufspielen. Oberlosa...