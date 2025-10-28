Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa freuen sich über den zweiten Saisonsieg in der Regionalliga.
Bild: SV 04 Oberlosa
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa freuen sich über den zweiten Saisonsieg in der Regionalliga.
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa freuen sich über den zweiten Saisonsieg in der Regionalliga. Bild: SV 04 Oberlosa
Plauen
Volleyball-Regionalliga: SV 04 Oberlosa entführt drei Punkte aus Görlitz
Von Gunar Rus
Kein Spiel für schwache Nerven war für die Vogtländerinnen der Auftritt beim Neuling CVJM Görlitz. Nach verlorenem ersten Satz hatten die Gäste dreimal knapp das bessere Ende für sich.

Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Folge sind die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Aufsteiger CVJM Görlitz setzten sie sich mit 3:1 (21:25; 26:24; 25:23; 25:23) durch und sind mit jetzt sieben Punkten Tabellendritter.
