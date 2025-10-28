Volleyball-Regionalliga: SV 04 Oberlosa entführt drei Punkte aus Görlitz

Kein Spiel für schwache Nerven war für die Vogtländerinnen der Auftritt beim Neuling CVJM Görlitz. Nach verlorenem ersten Satz hatten die Gäste dreimal knapp das bessere Ende für sich.

Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen in Folge sind die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Aufsteiger CVJM Görlitz setzten sie sich mit 3:1 (21:25; 26:24; 25:23; 25:23) durch und sind mit jetzt sieben Punkten Tabellendritter.