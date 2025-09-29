Volleyball-Regionalliga: SV 04 Oberlosa geht nach gutem Start leer aus

Plauen
Die Vogtländerinnen mussten sich bei den Volleys Markkleeberg mit 1:3 Sätzen geschlagen geben. Nach einem Beginn, der Hoffnung machte, drehten die Gastgeberinnen auf.
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa haben am Samstag die Heimfahrt vom Regionalliga-Punktspiel bei den Volleys Markkleeberg ohne Zählbares antreten müssen. 1:3 (26:24; 17:25; 21:25; 18:25) hieß es am Ende aus Sicht der Gäste, die nach dem zweiten Spieltag auf dem 6. Tabellenplatz stehen. Dabei war der Beginn durchaus erfolgversprechend,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.