Volleyball-Regionalliga: Trainer des VSV Oelsnitz sieht sein Team gut gerüstet

Mit einem Auswärtsspiel beim SV Reudnitz starten die Vogtländer in die neue Saison. Warum der Coach sein Team nach dem Abstieg aus der 3. Liga nicht im Aufstiegsrennen sieht.

Die Frage, ob der VSV Oelsnitz nach dem Abstieg aus der 3. Volleyball-Liga gleich wieder rauf will, verneint Trainer Alexander Krug vehement. „Wir müssen erst mal gucken, wo wir stehen. Wir hatten einige Abgänge und einige neue Leute. Wir freuen uns auf die Saison, sind ganz gut vorbereitet, haben einige Testspiele absolviert.“ Das letzte...