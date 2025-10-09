Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jonas Krug von VSV Oelsnitz schmettert die Kugel am Thüringer Block vorbei ins Ziel. 3:0 siegten die Vogtländer am vergangenen Samstag.
Jonas Krug von VSV Oelsnitz schmettert die Kugel am Thüringer Block vorbei ins Ziel. 3:0 siegten die Vogtländer am vergangenen Samstag. Bild: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz kann gleich mit dem zweiten Heimsieg nachlegen
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 3:0 gegen die Thüringer Youngstars gastiert am kommenden Samstag der VC Dresden II in der Plauener Helbighalle. Mit einem erneuten Erfolg könnten die Vogtländer einen großen Sprung nach vorn machen.

Das zweite Heimspiel in Folge steht für die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag auf dem Plan. Zu ungewohnter Zeit um 15 Uhr erwarten die Oelsnitzer in der Plauener Helbighalle die zweite Mannschaft des VC Dresden. Nach dem deutlichen 3:0-Erfolg im ersten nominellen Heimspiel vergangenen Samstag gegen die Thüringer Youngstars...
