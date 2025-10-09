Volleyball-Regionalliga: VSV Oelsnitz kann gleich mit dem zweiten Heimsieg nachlegen

Oberes Vogtland
Nach dem 3:0 gegen die Thüringer Youngstars gastiert am kommenden Samstag der VC Dresden II in der Plauener Helbighalle. Mit einem erneuten Erfolg könnten die Vogtländer einen großen Sprung nach vorn machen.
Das zweite Heimspiel in Folge steht für die Regionalligavolleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag auf dem Plan. Zu ungewohnter Zeit um 15 Uhr erwarten die Oelsnitzer in der Plauener Helbighalle die zweite Mannschaft des VC Dresden. Nach dem deutlichen 3:0-Erfolg im ersten nominellen Heimspiel vergangenen Samstag gegen die Thüringer Youngstars...
